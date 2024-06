Британского евроскептика Фараджа потроллили плакатом с Путиным

Активисты из группы Led By Donkeys ("Ведомые ослами"), которые выступают против лидера британской евроскептической партии Reform UK Найджела Фараджа, во время его выступления вывесили плакат с изображением Владимира Путина.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Группа выложила в X (Twitter) видео с выступления Фараджа на предвыборном мероприятии на юго-востоке Англии в субботу. Там видно, как за спиной политика медленно разворачивается плакат, где улыбающийся Путина держит большой палец вверх, а под ним написано "Я люблю Найджела".

🚨We just dropped in on Farage’s election rally with a beaming picture of Putin. Nigel was not pleased. pic.twitter.com/KeDiOMeyu6

