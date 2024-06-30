Британского евроскептика Фараджа потроллили плакатом с Путиным

Активисты из группы Led By Donkeys ("Ведомые ослами"), которые выступают против лидера британской евроскептической партии Reform UK Найджела Фараджа, во время его выступления вывесили плакат с изображением Владимира Путина.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Группа выложила в X (Twitter) видео с выступления Фараджа на предвыборном мероприятии на юго-востоке Англии в субботу. Там видно, как за спиной политика медленно разворачивается плакат, где улыбающийся Путина держит большой палец вверх, а под ним написано "Я люблю Найджела".

🚨We just dropped in on Farage’s election rally with a beaming picture of Putin. Nigel was not pleased. pic.twitter.com/KeDiOMeyu6 Реклама: June 29, 2024

Плакат, как пояснили в Led By Donkeys, был намеком на скандальные заявления Фараджа о Путине и Украине, в частности о том, что это якобы Запад спровоцировал полномасштабное российское вторжение в 2022 году.

Недавно он заявил, что Украине следует подумать о мирных переговорах с Россией, чтобы "не потерять всех молодых мужчин".

Сам лидер Reform UK, увидев плакат с Путиным, спросил, кто его вывесил, а аудитория начала кричать "Снимите его".

Как известно, партия Найджела Фараджа существенно нарастила рейтинг перед парламентскими выборами в Британии, хотя из-за особенностей избирательной системы ей не прогнозируют значительного количества мандатов.

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