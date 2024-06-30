Німкеня заявила, що в неї вкрали 30 літрів пива: несподівана розв’язка історії

У місті Швебіш-Галль, що в німецькій землі Баден-Вюртемберг, поліція розповіла про курйозний випадок, коли жінка поскаржилась на крадіжку бочки з 30 літрами пива.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Жінка зателефонувала поліції напередодні, 29 червня, заявивши, що невідомі вкрали в неї 30-літрову бочку з пивом, яка зберігалась у гаражі.

Правоохоронцям вона пояснила, що пиво було призначене для вечірки.

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Справа про крадіжку, однак, вирішилася сама собою протягом дня. Як розповіла пізніше потерпіла правоохоронцям, "уважний сусід" помітив, що напій неналежним чином "зберігається в теплі".

Тому чоловік забрав пиво до себе додому й приніс його на вечірку "з правильною температурою".

Минулого року, нагадаємо, в Британії офіційно висунули звинувачення чотирьом чоловікам у крадіжці золотого унітаза, який був частиною мистецької експозиції у будинку Вінстона Черчилля.