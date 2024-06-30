Німкеня заявила, що в неї вкрали 30 літрів пива: несподівана розв’язка історії
У місті Швебіш-Галль, що в німецькій землі Баден-Вюртемберг, поліція розповіла про курйозний випадок, коли жінка поскаржилась на крадіжку бочки з 30 літрами пива.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.
Жінка зателефонувала поліції напередодні, 29 червня, заявивши, що невідомі вкрали в неї 30-літрову бочку з пивом, яка зберігалась у гаражі.
Правоохоронцям вона пояснила, що пиво було призначене для вечірки.
Справа про крадіжку, однак, вирішилася сама собою протягом дня. Як розповіла пізніше потерпіла правоохоронцям, "уважний сусід" помітив, що напій неналежним чином "зберігається в теплі".
Тому чоловік забрав пиво до себе додому й приніс його на вечірку "з правильною температурою".
Минулого року, нагадаємо, в Британії офіційно висунули звинувачення чотирьом чоловікам у крадіжці золотого унітаза, який був частиною мистецької експозиції у будинку Вінстона Черчилля.