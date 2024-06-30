Немка заявила, что у нее украли 30 литров пива: неожиданная развязка истории

В городе Швебиш-Галль, что в немецкой земле Баден-Вюртемберг, полиция рассказала о курьезном случае, когда женщина пожаловалась на кражу бочки с 30 литрами пива.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Женщина позвонила в полицию накануне, 29 июня, заявив, что неизвестные украли у нее 30-литровую бочку с пивом, которая хранилась в гараже.

Правоохранителям она объяснила, что пиво было предназначено для вечеринки.

Реклама:

Дело о краже, однако, решилось само собой в течение дня. Как рассказала позже потерпевшая правоохранителям, "внимательный сосед" заметил, что напиток ненадлежащим образом "хранится в тепле".

Поэтому мужчина забрал пиво к себе домой и принес его на вечеринку "с правильной температурой".

В прошлом году, напомним, в Британии официально предъявили обвинения четырем мужчинам в краже золотого унитаза, который был частью художественной экспозиции в доме Уинстона Черчилля.