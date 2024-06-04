Пожарно-спасательная служба осуществила уже почти полтысячи выездов в польской Силезии после того, как регион накрыли грозы с сильными ливнями, отдельные города подверглись масштабным подтоплениям.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Непогода накрыла регион в ночь на 4 мая, в некоторых районах за считанные часы выпало более 50 мм осадков на квадратный метр. Утром из города Бельско-Бяла начали поступать сообщения, что многие улицы и проезды затоплены, местами уровень воды достигает метра.

Bielsko-Biała, ul. Towarowa, rejon firmy Bispol i przejazdu kolejowego – droga zalana. Sytuacja jest trudna! pic.twitter.com/RE5hcAYSf4 Реклама: June 4, 2024

Пожарно-спасательная служба в Катовице сообщила, что их команды совершили уже почти 500 выездов, помогая откачивать воду.

Ситуация вероятно ухудшится, поскольку во вторник в регионе снова прогнозируют грозы и сильные ливни с градом.

Напомним, на юге Германии продолжают бороться с последствиями наводнений, начавшихся после очень интенсивных дождей в прошлую пятницу. Пик наводнения почти позади, уровень воды в дальнейшем должен спадать. Из-за непогоды погибли по меньшей мере четыре человека.