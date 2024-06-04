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В польской Силезии – масштабные подтопления после сильных ливней

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Новости — Вторник, 4 июня 2024, 08:50 — Мария Емец

Пожарно-спасательная служба осуществила уже почти полтысячи выездов в польской Силезии после того, как регион накрыли грозы с сильными ливнями, отдельные города подверглись масштабным подтоплениям.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Непогода накрыла регион в ночь на 4 мая, в некоторых районах за считанные часы выпало более 50 мм осадков на квадратный метр. Утром из города Бельско-Бяла начали поступать сообщения, что многие улицы и проезды затоплены, местами уровень воды достигает метра.

Пожарно-спасательная служба в Катовице сообщила, что их команды совершили уже почти 500 выездов, помогая откачивать воду.

Ситуация вероятно ухудшится, поскольку во вторник в регионе снова прогнозируют грозы и сильные ливни с градом.

Напомним, на юге Германии продолжают бороться с последствиями наводнений, начавшихся после очень интенсивных дождей в прошлую пятницу. Пик наводнения почти позади, уровень воды в дальнейшем должен спадать. Из-за непогоды погибли по меньшей мере четыре человека.

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Польша стихийные бедствия
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