У Польщі госпіталізували прикордонника після сутички з мігрантами на кордоні з Білоруссю

У понеділок польського прикордонника госпіталізували після чергової сутички з групою мігрантів, які намагаються потрапити у Польщу з території Білорусі.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Інцидент стався ще вдосвіта у понеділок. Як розповіла речниця Підляського відділення прикордонної служби у Білостоку, близько 4 ранку з десяток мігрантів по інший бік паркану почали кидатися у патруль камінням і великими гілляками, у деяких були газові балончики. Одна з масивних гілок влучила прикордоннику в голову та завдала поранень в районі ока, у зв’язку з чим його госпіталізували.

Нагадаємо, прем’єр Польщі Дональд Туск анонсував обмеження доступу до прикордонної зони після того, як цього тижня в районі села Дубичі Церковні прикордонника поранили ножем.

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Водночас у прикордонних з Білоруссю громадах критикують плани у теперішньому вигляді, оскільки від цього можуть суттєво постраждати доходи місцевих бізнесів, зокрема тих, що заробляють на туризмі у Біловезьку Пущу.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Варшава підготує інформаційну кампанію, спрямовану на жителів країн, звідки мігранти найчастіше потрапляють на білорусько-польський кордон, щоб вони не вірили розповідям про "легкий шлях до ЄС".

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