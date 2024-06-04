Байден рассказал, как видит мир в Украине: это не означает членство в НАТО

Президент США Джо Байден заявил, что мир означает обеспечение того, что Россия никогда не сможет оккупировать Украину; по его мнению, членство в НАТО для этого не нужно.

Об этом он сказал в интервью TIME, передает "Европейская правда".

Байден напомнил, что и раньше не был сторонником членства Украины в НАТО.

"Мир выглядит как обеспечение того, что Россия никогда, никогда, никогда, никогда, никогда не оккупирует Украину. Вот как выглядит мир. И это не означает НАТО", – отметил президент США, добавив, что Украина в определенной степени уже является частью НАТО.

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"Это означает, что мы имеем с ними такие же отношения, как и с другими странами, куда мы поставляем оружие, чтобы они могли защитить себя в будущем. Но... я был тем, кто говорил, что я не готов поддержать НАТОизацию Украины", – заявил Байден.

Он вспомнил времена, когда посещал Украину, будучи сенатором и вице-президентом: "Там была значительная коррупция. Это было обстоятельство, которое действительно все отягощало".

Однако, он отметил, что Запад не должен позволить падение Украины, поскольку это будет означать нестабильность для всех стран вдоль границы России, Балкан и Беларуси.

Байден также опроверг тезис, что НАТО стоит на скользком пути к войне с Россией, помогая Украине.

"Нет, мы будем стоять на скользком пути к войне, если мы ничего не сделаем для Украины", – сказал он.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что саммит НАТО в Вашингтоне в июле должен обеспечить "прокладывание моста" к членству Украины в Альянсе.

Перед тем посол США при НАТО заявила, что на встрече лидеров Североатлантического альянса в Вашингтоне будут важные изменения формулировок относительно перспективы членства Украины в НАТО.

Она сообщила, что в НАТО пришли к согласию о необходимости дать политический сигнал о приближении Украины к Альянсу.