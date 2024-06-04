Польські фермери протестують проти дороги до термінала, де перевантажують продукцію з України

У Польщі мешканці гміни Орли та фермери з організації "Підкарпатське ошукане село" розпочали блокаду національної дороги 77 в селі Дуньковичі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVP3 Rzeszów.

Вони протестують проти будівництва нової дороги в напрямку Журавиці. Очікується, що блокада триватиме до 30 червня.

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Учасники акції стверджують, що будівництво не було узгоджене з землевласниками, і вважають, що така інвестиція збільшить інтенсивність руху на національній дорозі та позбавить місцевих фермерів їхніх земельних ділянок.

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"Ми вимагаємо, щоб роботи з будівництва дороги були зупинені, наразі ця територія є дуже цінною з сільськогосподарської точки зору… Це ускладнить роботу фермерів, забере у них цінні поля, а також ускладнить пересування мешканців", – каже один з учасників протесту.

"З нами ніхто не консультувався, ми підозрюємо, що ця інвестиція буде зроблена під олігархів з України і служитиме їм, а не нам, підкарпатським фермерам і місцевим жителям", – зазначив Роман Кондрув з "Підкарпатського ошуканого села".

Страйкарі пропускають п'ять автомобілів на годину, за винятком маршрутних автобусів, мікроавтобусів та продуктових вантажівок. Вони вимагають переговорів з інвестором і зміни маршруту дороги.

Дорога, яку будують, має забезпечити краще сполучення з національною дорогою DK 77, яка наразі єдиною під'їзною дорогою до термінала в Журавиці. Термінал обробляє вантажі, що перевозяться залізницею з та в Україну, в тому числі сільськогосподарську продукцію.

Як відомо, з 4 червня на пункті пропуску "Рава-Руська – Гребенне" польські протестувальники почали блокувати рух вантажівок на виїзд з України.

Перед цим остання блокада на кордоні закінчилася наприкінці квітня.

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