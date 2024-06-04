Польские фермеры протестуют против дороги к терминалу, где перегружают продукцию из Украины

В Польше жители гмины Орлы и фермеры из организации "Подкарпатское обманутое село" начали блокаду национальной дороги 77 в селе Дуньковичи.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVP3 Rzeszów.

Они протестуют против строительства новой дороги в направлении Журавицы к терминалу, где перегружают продукцию из Украины. Ожидается, что блокада продлится до 30 июня.

Nowiny 24

Участники акции утверждают, что строительство не было согласовано с землевладельцами, и считают, что такая инвестиция увеличит интенсивность движения на национальной дороге и лишит местных фермеров их земельных участков.

Реклама:

"Мы требуем, чтобы работы по строительству дороги были остановлены, сейчас эта территория является очень ценной с сельскохозяйственной точки зрения... Это усложнит работу фермеров, заберет у них ценные поля, а также усложнит передвижение жителей", – говорит один из протестующих.

"С нами никто не консультировался, мы подозреваем, что эта инвестиция будет сделана под олигархов из Украины и будет служить им, а не нам, подкарпатским фермерам и местным жителям", – отметил Роман Кондрув из "Подкарпатского обманутого села".

Бастующие пропускают пять автомобилей в час, за исключением маршрутных автобусов, микроавтобусов и продуктовых грузовиков. Они требуют переговоров с инвестором и изменения маршрута дороги.

Строящаяся дорога должна обеспечить лучшее сообщение с национальной дорогой DK 77, которая сейчас является единственной подъездной дорогой к терминалу в Журавице. Терминал обрабатывает грузы, перевозимые по железной дороге из и в Украину, в том числе сельскохозяйственную продукцию.

Как известно, с 4 июня на пункте пропуска "Рава-Русская – Гребенне" польские протестующие начали блокировать движение грузовиков на выезд из Украины.

Перед этим последняя блокада на границе закончилась в конце апреля, после просьбы главы правительства Туска.

Читайте подробно о том, как и надолго ли Дональд Туск убедил польских фермеров.