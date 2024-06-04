У Польщі підтвердили загибель двох своїх громадян, які опинились в полоні у ХАМАС
У Польщі заявили, що з двоє з чотирьох заручників терористичного угруповання ХАМАС, про смерть яких нещодавно стало відомо, були польськими громадянами.
Про це йдеться в заяві польського Міністерства закордонних справ, повідомляє "Європейська правда".
У понеділок Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що підтвердила загибель ще чотирьох ізраїльських заручників у полоні ХАМАС.
"Ми глибоко засмучені смертю ще чотирьох заручників, викрадених ХАМАС. Серед них було двоє громадян Польщі", – зазначили у польському МЗС.
У МЗС підкреслили, що "Польща знову закликає до припинення вогню в Газі і негайного звільнення заручників".
Нагадаємо, у квітні сім співробітників гуманітарної організації World Central Kitchen (WCK) загинули внаслідок ізраїльської атаки в секторі Гази. Серед загиблих був польський громадянин.
Загиблі працівники їхали у двох броньованих автомобілях WCK і потрапили під удар, коли колона виїжджала зі складу після розвантаження понад 100 тонн гуманітарної продовольчої допомоги, привезеної в Газу морем.
Уряд Польщі назвав убивством смерть польського гуманітарного працівника і зажадав від Ізраїлю підтримки польського розслідування цієї справи.