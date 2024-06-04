В Польше подтвердили гибель двух своих граждан, оказавшихся в плену у ХАМАС

В Польше заявили, что двое из четырех заложников террористической группировки ХАМАС, о смерти которых недавно стало известно, были польскими гражданами.

Об этом говорится в заявлении польского Министерства иностранных дел, сообщает "Европейская правда".

В понедельник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что подтвердила гибель еще четырех израильских заложников в плену ХАМАС.

"Мы глубоко опечалены смертью еще четырех заложников, похищенных ХАМАС. Среди них было двое граждан Польши", – отметили в польском МИД.

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В МИД подчеркнули, что "Польша вновь призывает к прекращению огня в Газе и немедленному освобождению заложников".

Напомним, в апреле семь сотрудников гуманитарной организации World Central Kitchen (WCK) погибли в результате израильской атаки в секторе Газы. Среди погибших был польский гражданин.

Погибшие работники ехали в двух бронированных автомобилях WCK и попали под удар, когда колонна выезжала со склада после разгрузки более 100 тонн гуманитарной продовольственной помощи, привезенной в Газу морем.

Правительство Польши назвало убийством смерть польского гуманитарного работника и потребовало от Израиля поддержки польского расследования этого дела.