Польща назвала смерть громадянина від ізраїльського удару в Газі вбивством

Уряд Польщі назвав убивством смерть польського гуманітарного працівника в результаті ізраїльських авіаударів у Газі вбивством і зажадав від Ізраїлю підтримки польського розслідування цієї справи.

Про це під час засідання польського Сейму 12 квітня заявив заступник міністра закордонних справ Владислав Теофіл Бартошевський, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

За словами Бартошевсього, загибель 35-річного громадянина Польщі Даміана Соболя та ще шістьох працівників благодійної організації World Central Kitchen, які роздавали їжу в Газі, була "шокуючою і тривожною".

Він додав, що Польща очікує від Ізраїлю "повної співпраці" у розслідуванні, розпочатому польською прокуратурою в рідному місті Соболя – Перемишлі на південному сході Польщі – за статтею про вбивство.

Заступник голови польського МЗС назвав "неадекватним" розслідування Армії оборони Ізраїлю, яка відсторонила двох офіцерів і оголосила догану трьом іншим через порушення правил ведення бойових дій.

Семеро волонтерів гуманітарної організації World Central Kitchen, зокрема поляк, були вбиті в секторі Гази 1 квітня. Організація повідомила, що їх обстріляла ізраїльська армія. Інцидент стався, коли працівники доставляли продовольчу допомогу, яка прибула до Гази кількома годинами раніше кораблем з Кіпру.

Віцеспікер Сейму Польщі і політик ультраправої "Конфедерації" Кшиштоф Босак назвав обстріл конвою воєнним злочином. У відповідь ізраїльський посол у Варшаві Яків Лівне розмістив у Twitter (X) допис, який викликав обурення у Польщі.

Зрештою Варшава викликала посла в МЗС, але вирішила його не висилати.