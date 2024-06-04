Уряд продовжив дозвіл на оформлення паспортів за кордоном

Кабінет міністрів на засіданні 4 червня продовжив дію проєкту, який дозволяє ДП "Документ" приймати заяви для оформлення документів за кордоном.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Уряд вирішив продовжити оформлення документів за кордоном ще на шість місяців "з огляду на соціальну значущість проєкту" та для підтримки громадян України за кордоном, ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, проєкт запровадили у 2022 році, він мав завершити свою дію наприкінці червня.

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У його межах ДП "Документ" відкриває центри за кордоном, які приймають заявки для оформлення паспорта громадянина України та закордонного паспорта.

23 квітня закордонні підрозділи ДП "Документ" призупинили видачу готових документів, що пояснювали технічними причинами. Її відновили вже на початку травня.