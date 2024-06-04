Правительство продлило разрешение на оформление паспортов за границей

Кабинет министров на заседании 4 июня продлил действие проекта, который позволяет ГП "Документ" принимать заявления для оформления документов за рубежом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Правительство решило продлить оформление документов за рубежом еще на шесть месяцев "учитывая социальную значимость проекта" и для поддержки граждан Украины за рубежом, говорится в сообщении.

Напомним, проект был начат в 2022 году и должен был завершить свое действие в конце июня.

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В его рамках ГП "Документ" открывает центры за рубежом, которые принимают заявки для оформления паспорта гражданина Украины и загранпаспорта.

23 апреля зарубежные подразделения ГП "Документ" приостановили выдачу готовых документов, что объясняли техническими причинами. Ее восстановили уже в начале мая.