"Альтернатива для Німеччини" продовжує втрачати рейтинг, її обігнала партія Шольца

Соціал-демократична партія канцлера ФРН Олафа Шольца обганяє за популярністю ультраправу "Альтернативу для Німеччини", чий рейтинг в останні місяці почав падати через низку скандалів.

Про це свідчить останнє опитування дослідницької фірми INSA для таблоїда Bild, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з результатами опитування, рейтинг "Альтернативи для Німеччини" наразі становить 15,5%, що є найгіршим показником із березня 2023 року і на півтора відсоткових пункти менше, ніж у попередньому опитуванні.

Натомість соціал-демократи Шольца зросли на один відсотковий пункт, до 16%, обігнавши ультраправих уперше за тривалий час.

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Інші партії нинішньої урядової коаліції Німеччини – "Зелені" та Вільна демократична партія – зберігають рейтинг у 12% і 5% відповідно. А найбільша опозиційна політсила – правоцентристський блок ХДС/ХСС – отримує 30,5%.

Голова INSA Герман Бінкерт, коментуючи результати, зазначив Bild, що "АдН" фактично втратила "кожного третього виборця", якщо порівняти з піком її підтримки в січні 2024 року – тоді її рейтинг становив 23%.

Правопопулістська партія "АдН" тривалий час нарощувала популярність на тлі розчарування німців їхнім урядом. Але нині її рейтинг найнижчий за останні 11 місяців під тиском скандалів, пов'язаних із різкою антиміграційною позицією партії та ймовірною причетністю її членів до шпигунства на користь Росії та Китаю.

Раніше ультраправа група Європарламенту "Ідентичність і демократія" вирішила виключити дев'ятьох євродепутатів від "Альтернативи для Німеччини" зі свого складу.