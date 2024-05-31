Шольц проти заборони ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти ідей заборонити ультраправу "Альтернативу для Німеччини" ("АдН") – принаймні на цей момент.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство DPA.

Звертаючись у п'ятницю до німецьких католиків у центральному німецькому місті Ерфурт, Шольц сказав, що заборона політичної партії – це дуже складна річ у демократичній державі, "тому існують дуже високі перешкоди".

На його думку, внутрішня розвідувальна служба Німеччини повинна виконувати свою роботу з розслідування потенційних загроз демократії в країні і дотримуватися закону.

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Шольц вважає, що більш перспективними є зусилля, спрямовані на те, щоб зробити конституцію Німеччини міцнішою перед обличчям потенційних антидемократичних загроз.

Він вказав, наприклад, на нещодавні зміни у фінансуванні політичних партій у Німеччині, які спрямовані на те, щоб відмовити у державному фінансуванні екстремістським групам.

"Я б поки що рухався саме в цьому напрямку. Я не думаю, що заборона зараз на часі", – сказав канцлер.

Шольц підкреслив, що праві популістські партії також зміцнили свої позиції в інших країнах, таких як Фінляндія, Швеція та Австрія, хоча ці країни не страждають від серйозних криз або проблем.

Нагадаємо, правопопулістська партія "АдН" тривалий час нарощувала популярність на тлі розчарування німців їхнім урядом. Але нині її рейтинг найнижчий за останні 11 місяців під тиском скандалів, пов'язаних із різкою антиміграційною позицією партії та ймовірною причетністю її членів до шпигунства на користь Росії та Китаю.

Раніше група Європарламенту "Ідентичність і демократія" вирішила виключити дев'ятьох євродепутатів від "Альтернативи для Німеччини" зі свого складу.