"Альтернатива для Германии" продолжает терять рейтинг, ее обогнала партия Шольца

Социал-демократическая партия канцлера ФРГ Олафа Шольца обгоняет по популярности ультраправую "Альтернативу для Германии", чей рейтинг в последние месяцы начал падать из-за ряда скандалов.

Об этом свидетельствует последний опрос исследовательской фирмы INSA для таблоида Bild, сообщает "Европейская правда".

Согласно результатам опроса, рейтинг "Альтернативы для Германии" сейчас составляет 15,5%, что является худшим показателем с марта 2023 года и на полтора процентных пункта меньше, чем в предыдущем опросе.

Зато социал-демократы Шольца выросли на один процентный пункт, до 16%, обогнав ультраправых впервые за долгое время.

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Другие партии нынешней правительственной коалиции Германии – "Зеленые" и Свободная демократическая партия – сохраняют рейтинг в 12% и 5% соответственно. А крупнейшая оппозиционная политсила – правоцентристский блок ХДС/ХСС – получает 30,5%.

Глава INSA Герман Бинкерт, комментируя результаты, отметил Bild, что "АдГ" фактически потеряла "каждого третьего избирателя", если сравнить с пиком ее поддержки в январе 2024 года – тогда ее рейтинг составлял 23%.

Правопопулистская партия "АдГ" долгое время наращивала популярность на фоне разочарования немцев их правительством. Но сейчас ее рейтинг самый низкий за последние 11 месяцев под давлением скандалов, связанных с резкой антимиграционной позицией партии и вероятной причастностью ее членов к шпионажу в пользу России и Китая.

Ранее ультраправая группа Европарламента "Идентичность и демократия" решила исключить девять евродепутатов от "Альтернативы для Германии" из своего состава.