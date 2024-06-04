У Фінляндії демонстранти в масках влаштували протест на заводі виробника зброї Patria

У вівторок вранці, 4 червня, група протестувальників у масках зібралася на демонстрацію біля заводу оборонного концерну Patria у фінському місті Хямеенлінна.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телерадіокомпанія Yle.

Група PATRIArkaatti palasiksi ("Розірви PATRIAрхат на шматки") заявляє, що виступає проти політики Фінляндії в галузі експорту зброї, впливу військової промисловості на навколишнє середовище і клімат, а також мілітаризації суспільства.

фото Hameen Sanomat

За його словами одного з учасників протесту, члени групи не хочуть називати свої справжні імена з міркувань безпеки.

Реклама:

"Дискусія навколо військової промисловості настільки вибухонебезпечна, що ми прийшли до такого рішення", – сказав він.

"Ми просто небайдужі громадяни, які вважають, що необхідно щось робити з екологічно нестійкою і безвідповідальною військовою промисловістю та політикою Фінляндії", – додав він.

Наприклад, активісти вимагають, щоб Фінляндія приєдналася до Конвенції ООН щодо касетних боєприпасів.

Три різні групи протестувальників перебували на території заводу з наміром саботувати його роботу протягом дня. Учасник протесту повідомив, що всього на місці шістдесят протестувальників.

Демонстранти зайняли позиції біля головного і чорного входів на завод. Крім того, кілька десятків людей перебували на залізничних коліях, що ведуть до підприємства, і блокують проїзд до нього транспорту.

Торік повідомлялося, що Фінляндія починає вивчати можливість виробництва власної бронетехніки в Україні у відповідь на прохання українського президента Володимира Зеленського.

На практиці ця пропозиція може означати ліцензійне виробництво в Україні бронетехніки фінської оборонної компанії Patria, яка має подібну угоду з Польщею.

Нагадаємо, прихильники лівого екстремістського руху RAF заявили, що в ніч проти 29 квітня спалили садовий будинок генерального директора концерну Rheinmetall Арміна Паппергера, звинувативши його в "наживанні" на продажах зброї.