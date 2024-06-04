В Финляндии демонстранты в масках устроили протест на заводе производителя оружия Patria

Во вторник утром, 4 июня, группа протестующих в масках собралась на демонстрацию возле завода оборонного концерна Patria в финском городе Хямеенлинна.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает телерадиокомпания Yle.

Группа PATRIArkaatti palasiksi ("Разорви PATRIAрхат на куски") заявляет, что выступает против политики Финляндии в области экспорта оружия, влияния военной промышленности на окружающую среду и климат, а также милитаризации общества.

По словам одного из протестующих, члены группы не хотят называть свои настоящие имена из соображений безопасности.

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"Дискуссия вокруг военной промышленности настолько взрывоопасна, что мы пришли к такому решению", – сказал он.

"Мы просто неравнодушные граждане, которые считают, что необходимо что-то делать с экологически неустойчивой и безответственной военной промышленностью и политикой Финляндии", – добавил он.

Например, активисты требуют, чтобы Финляндия присоединилась к Конвенции ООН по кассетным боеприпасам.

Три разные группы протестующих находились на территории завода с намерением саботировать его работу в течение дня. Участник протеста сообщил, что всего на месте шестьдесят протестующих.

Демонстранты заняли позиции возле главного и черного входов на завод. Кроме того, несколько десятков человек находились на железнодорожных путях, ведущих к предприятию, и блокируют проезд к нему транспорта.

В прошлом году сообщалось, что Финляндия начинает изучать возможность производства собственной бронетехники в Украине в ответ на просьбу украинского президента Владимира Зеленского.

На практике это предложение может означать лицензионное производство в Украине бронетехники финской оборонной компании Patria, которая имеет подобное соглашение с Польшей.

Напомним, сторонники левого экстремистского движения RAF заявили, что в ночь на 29 апреля сожгли садовый дом генерального директора концерна Rheinmetall Армина Паппергера, обвинив его в "наживании" на продажах оружия.