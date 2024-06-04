Лондонські лікарні скасовують операції через кібератаку

Кілька лондонських лікарень заявили у вівторок, що їм довелося скасувати операції і відмовити пацієнтам через кібератаку на компанію, яка надає послуги патологоанатомічних лабораторій.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Фірма Synnovis заявила, що зазнала атаки з використанням програмного забезпечення з вимогою викупу. Генеральний директор компанії Марк Доллар заявив, що атака "вплинула на всі ІТ-системи Synnovis, що призвело до перебоїв у роботі багатьох наших патологоанатомічних служб".

"Зараз ще рано, і ми намагаємося зрозуміти, що саме сталося", – сказав він.

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Національна служба охорони здоров'я заявила про "значний вплив" на Королівський коледж і лікарняні фонди Гая і Святого Томаса, які разом керують кількома лікарнями на півдні Лондона, а також на клініки і лікарські кабінети по всьому місту.

У службовій записці для персоналу зазначається, що "критичний інцидент" мав "значний вплив" на надання послуг, особливо постраждала сфера переливання крові.

У заяві NHS Англії в Лондонському регіоні йдеться про те, що вона "терміново працює над тим, щоб повністю зрозуміти наслідки інциденту за підтримки Національного центру кібербезпеки уряду і нашої команди кібероперацій".

Атаки з вимогою викупу полягають у тому, що злочинці паралізують комп'ютерні системи за допомогою шкідливого програмного забезпечення, а потім вимагають гроші за їх звільнення. Програми-вимагачі є найдорожчою і найбільш руйнівною формою кіберзлочинності, яка завдає шкоди місцевим органам влади, судовим системам, лікарням і школам, а також підприємствам. З ними важко боротися, оскільки більшість банд базуються в країнах колишнього Радянського Союзу і є недосяжними для західного правосуддя.

Британська система охорони здоров'я, що фінансується державою, зазнавала ударів і раніше, зокрема, під час атаки вірусу-вимагача у 2017 році, який заморозив комп'ютери в лікарнях по всій країні, закривши палати, відділення невідкладної допомоги та зупинивши лікування.

Раніше британські ЗМІ повідомили про злам бази даних з особистою інформацією британських військовослужбовців, якою послуговувалась система нарахування заробітної плати Міноборони.

Неофіційно медіа також повідомляли, що Британія вважає Китай причетним до цього інциденту.

Це не перший подібний випадок кібератаки. У березні уряд Британії публічно звинуватив Китай у зламі даних мільйонів виборців у серпні 2021 року.