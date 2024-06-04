Лондонские больницы отменяют операции из-за кибератаки

Несколько лондонских больниц заявили во вторник, что им пришлось отменить операции и отказать пациентам из-за кибератаки на компанию, которая предоставляет услуги патологоанатомических лабораторий.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Фирма Synnovis заявила, что подверглась атаке с использованием программного обеспечения с требованием выкупа. Генеральный директор компании Марк Доллар заявил, что атака "повлияла на все ИТ-системы Synnovis, что привело к перебоям в работе многих наших патологоанатомических служб".

"Сейчас еще рано, и мы пытаемся понять, что именно произошло", – сказал он.

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Национальная служба здравоохранения заявила о "значительном влиянии" на Королевский колледж и больничные фонды Гая и Святого Томаса, которые вместе управляют несколькими больницами на юге Лондона, а также на клиники и врачебные кабинеты по всему городу.

В служебной записке для персонала отмечается, что "критический инцидент" имел "значительное влияние" на предоставление услуг, особенно пострадала сфера переливания крови.

В заявлении NHS Англии в Лондонском регионе говорится, что она "срочно работает над тем, чтобы полностью понять последствия инцидента при поддержке Национального центра кибербезопасности правительства и нашей команды киберопераций".

Атаки с требованием выкупа заключаются в том, что преступники парализуют компьютерные системы с помощью вредоносного программного обеспечения, а затем требуют деньги за их освобождение. Программы-вымогатели являются самой дорогой и наиболее разрушительной формой киберпреступности, которая наносит ущерб местным органам власти, судебным системам, больницам и школам, а также предприятиям. С ними трудно бороться, поскольку большинство банд базируются в странах бывшего Советского Союза и являются недосягаемыми для западного правосудия.

Британская система здравоохранения, финансируемая государством, подвергалась ударам и раньше, в частности, во время атаки вируса-вымогателя в 2017 году, который заморозил компьютеры в больницах по всей стране, закрыв палаты, отделения неотложной помощи и остановив лечение.

Ранее британские СМИ сообщили о взломе базы данных с личной информацией британских военнослужащих, которой пользовалась система начисления заработной платы Минобороны.

Неофициально медиа также сообщали, что Великобритания считает Китай причастным к этому инциденту.

Это не первый подобный случай кибератаки. В марте правительство Британии публично обвинило Китай в переломе данных миллионов избирателей в августе 2021 года.