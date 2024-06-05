"Токсична і люта": Конгресвумен Спартц нібито потрапила під розслідування етичного комітету 

Етичний комітет Палати представників Конгресу США нібито проводить попереднє розслідування щодо конгресвумен родом з України Вікторії Спартц через скарги на її неадекватне ставлення до команди помічників.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

Етичний комітет почав попереднє з’ясування обставин щодо того, як Вікторія Спартц поводилася з підпорядкованими їй помічниками, після серії скарг на нібито цькування і те що вона "в цілому токсична" і "люта". У рамках цієї роботи вони спілкуються з кількома теперішніми або колишніми підлеглими Спартц про їхній досвід.

Двоє скаржників, з якими поспілкувались журналісти, відмовляються публічно розкривати свої імена, побоюючись помсти.

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"Для неї цілком типова історія у дзвінку чи безпосередньому спілкуванні лаяти цю людину, мільйон разів повторити слово на букву F… Так стається кожного тижня, це не щось рідкісне. Усі мої взаємодії з нею були сповнені цілковитої, тотальної люті", – розповідає один з анонімних співрозмовників.

Також наводять спогад, як кілька місяців тому Спартц у телефонному дзвінку заявила, що "скоріше померла би, ніж не виконала своє завдання" і натякнула, що очікує такого ж рівня відповідальності від підлеглих.

Скарги на Спартц були подані ще до того, як вона виграла республіканські праймеріз в Індіані, тож розгляд відклали до завершення цього процесу, аби це не виглядало як втручання у вибори.

Останніми тижнями вона нібито вдалася до суттєвого скорочення зарплати багатьох працівників, пояснюючи це тим, що невдоволена їхньою роботою. У квітні вона розіслала наполегливе прохання не спілкуватися з журналістами Politico, якщо вони почнуть шукати людей для коментарів на цю тему, наголошуючи, що це "неетично і не послугує вам нічим добрим у майбутньому".

У вівторок звільнився очільник команди офісу Патрік Словінський, пропрацювавши на цій роботі менше місяця, та Майкл Стівенс, який був комунікаційним директором Спартц з січня цього року.

Сама Вікторія Спартц на запит про коментарі сказала, що "не впевнена, що розуміє, про що йдеться".

Радник її кампанії Ден Хейзелвуд зазначив, що етичний комітет не контактував з конгресвумен, та припустив, що "перебільшені історії" з’явилися через спротив "системи, яку вона намагається притягти до відповідальності".

Це вже не перші повідомлення у ЗМІ про нібито неадекватне ставлення Спартц до підлеглих і цитатами з цих матеріалів Спартц атакував один з її конкурентів на виборах, називаючи "найгіршим начальником в усьому Конгресі".

Нагадаємо, трампістка Вікторія Спартц – перша і єдина членкиня Конгресу, народжена в Україні. Спартц раніше підтримувала надання допомоги Україні, але останнім часом змінила свою позицію та проголосувала проти проєкту з допомогою Україні на 61 млрд доларів.