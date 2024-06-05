"Токсичная и свирепая": Конгрессвумен Спартц якобы попала под расследование этического комитета
Этический комитет Палаты представителей Конгресса США якобы проводит предварительное расследование в отношении конгрессвумен родом из Украины Виктории Спартц из-за жалоб на ее неадекватное отношение к команде помощников.
Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".
Этический комитет начал предварительное выяснение обстоятельств того, как Виктория Спартц вела себя с подчиненными ей помощниками, после серии жалоб на якобы травлю и то, что она "в целом токсичная" и "свирепая". В рамках этого дела показания дают несколько нынешних и бывших подчиненных Спартц.
Двое заявителей, с которыми пообщались журналисты, отказываются публично раскрывать свои имена, опасаясь мести.
"Для нее вполне типичная история при звонке или непосредственном общении ругать этого человека, миллион раз повторить слово на букву F... Так происходит каждую неделю, это не что-то редкое. Все мои взаимодействия с ней были полны полной, тотальной злобы", – рассказывает один из анонимных собеседников.
Также приводят воспоминание, как несколько месяцев назад Спартц в телефонном звонке заявила, что "скорее умерла бы, чем не выполнила свою задачу" и намекнула, что ожидает такого же уровня ответственности от подчиненных.
Жалобы на Спартц были поданы еще до того, как она выиграла республиканские праймериз в Индиане, поэтому рассмотрение отложили до завершения этого процесса, чтобы это не выглядело как вмешательство в выборы.
В последние недели Спартц якобы прибегла к существенному сокращению зарплаты многих работников, объясняя это тем, что недовольна их работой. В апреле она разослала настоятельную просьбу не общаться с журналистами Politico, если они начнут искать людей для комментариев на эту тему, подчеркивая, что это "неэтично и не послужит вам ничем хорошим в будущем".
Во вторник уволились глава команды офиса конгрессвумен Патрик Словинский, проработав на этой работе меньше месяца, и Майкл Стивенс, который был коммуникационным директором Спартц с января этого года.
Сама Виктория Спартц на запрос о комментариях сказала, что "не уверена, что понимает, о чем идет речь".
Советник ее кампании Дэн Хейзелвуд отметил, что этический комитет не контактировал с конгрессвумен, и предположил, что "преувеличенные истории" появились из-за сопротивления "системы, которую она пытается привлечь к ответственности".
Это уже не первые сообщения в СМИ о неадекватном отношении Спартц к подчиненным. Цитатами из этих материалов Спартц атаковал один из ее конкурентов на выборах, называя "худшим начальником во всем Конгрессе".
Напомним, трампистка Виктория Спартц – первая и единственная член Конгресса, рожденная в Украине. Спартц ранее поддерживала предоставление помощи Украине, но в последнее время изменила свою позицию и проголосовала против проекта с помощью Украине на 61 млрд долларов.