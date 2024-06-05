"Токсичная и свирепая": Конгрессвумен Спартц якобы попала под расследование этического комитета

Этический комитет Палаты представителей Конгресса США якобы проводит предварительное расследование в отношении конгрессвумен родом из Украины Виктории Спартц из-за жалоб на ее неадекватное отношение к команде помощников.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

Этический комитет начал предварительное выяснение обстоятельств того, как Виктория Спартц вела себя с подчиненными ей помощниками, после серии жалоб на якобы травлю и то, что она "в целом токсичная" и "свирепая". В рамках этого дела показания дают несколько нынешних и бывших подчиненных Спартц.

Двое заявителей, с которыми пообщались журналисты, отказываются публично раскрывать свои имена, опасаясь мести.

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"Для нее вполне типичная история при звонке или непосредственном общении ругать этого человека, миллион раз повторить слово на букву F... Так происходит каждую неделю, это не что-то редкое. Все мои взаимодействия с ней были полны полной, тотальной злобы", – рассказывает один из анонимных собеседников.

Также приводят воспоминание, как несколько месяцев назад Спартц в телефонном звонке заявила, что "скорее умерла бы, чем не выполнила свою задачу" и намекнула, что ожидает такого же уровня ответственности от подчиненных.

Жалобы на Спартц были поданы еще до того, как она выиграла республиканские праймериз в Индиане, поэтому рассмотрение отложили до завершения этого процесса, чтобы это не выглядело как вмешательство в выборы.

В последние недели Спартц якобы прибегла к существенному сокращению зарплаты многих работников, объясняя это тем, что недовольна их работой. В апреле она разослала настоятельную просьбу не общаться с журналистами Politico, если они начнут искать людей для комментариев на эту тему, подчеркивая, что это "неэтично и не послужит вам ничем хорошим в будущем".

Во вторник уволились глава команды офиса конгрессвумен Патрик Словинский, проработав на этой работе меньше месяца, и Майкл Стивенс, который был коммуникационным директором Спартц с января этого года.

Сама Виктория Спартц на запрос о комментариях сказала, что "не уверена, что понимает, о чем идет речь".

Советник ее кампании Дэн Хейзелвуд отметил, что этический комитет не контактировал с конгрессвумен, и предположил, что "преувеличенные истории" появились из-за сопротивления "системы, которую она пытается привлечь к ответственности".

Это уже не первые сообщения в СМИ о неадекватном отношении Спартц к подчиненным. Цитатами из этих материалов Спартц атаковал один из ее конкурентов на выборах, называя "худшим начальником во всем Конгрессе".

Напомним, трампистка Виктория Спартц – первая и единственная член Конгресса, рожденная в Украине. Спартц ранее поддерживала предоставление помощи Украине, но в последнее время изменила свою позицию и проголосовала против проекта с помощью Украине на 61 млрд долларов.