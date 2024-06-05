Білий дім: Україна ніколи не мала обмежень збивати літаки РФ

У Білому домі заявили, що Україна ніколи не мала обмежень з боку Сполучених Штатів у тому, щоб збивати ворожі літаки на російській території.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

Представника адміністрації США запитали, чи завдяки частковому зняттю обмежень на використання американської зброї по цілях у РФ Україна вільна збивати російські літаки, які бомбардують її зі своєї території.

"Хочу зазначити, що виникла певна плутанина з цього приводу: ніколи не було обмежень для українців збивати ворожі літаки, навіть якщо ці літаки не обов'язково знаходяться в українському повітряному просторі", – зазначив Кірбі.

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За його словами, Київ може збивати російські літаки, які становлять загрозу, що насувається, і "робить це із самого початку війни".

На питання, чи може він підтвердити повідомлення, що Україна вперше застосувала американську зброю на території РФ, представник Білого дому сказав, що не може цього підтвердити.

"Як я вже казав, ми просто не в змозі щодня точно знати, чим саме й по чому стріляють українці. Це, безумовно, (відбувається) на тактичному рівні. Тому я не можу цього підтвердити. Можу лише сказати, що вони розуміють вказівки, які їм надали", – зауважив Кірбі.

Раніше Білий дім заявив, що найближчим часом не планує змінювати "загальний підхід" до дозволу Україні завдавати ударів американською зброєю по території Росії, але продовжуватиме обговорювати це з українською стороною.

Минулого тижня Україна підтвердила обмежений дозвіл на удари по РФ американською зброєю.

Білий дім уточнив, що дозвіл США на удари американською зброєю поширюється на прикордоння не лише Харківської, а й Сумської області. Водночас дозвіл не поширюється на далекобійні ракети ATACMS.

При цьому Київ хоче домовитись про розширення сфери дії цього дозволу.