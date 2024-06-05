Белый дом: У Украины никогда не было ограничений сбивать самолеты РФ

В Белом доме заявили, что у Украины никогда не было ограничений со стороны Соединенных Штатов в том, чтобы сбивать вражеские самолеты на российской территории.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Представителя администрации США спросили, благодаря ли частичному снятию ограничений на использование американского оружия по целям в РФ Украина свободна сбивать российские самолеты, которые бомбардируют ее со своей территории.

"Хочу отметить, что возникла определенная путаница по этому поводу: никогда не было ограничений для украинцев сбивать вражеские самолеты, даже если эти самолеты не обязательно находятся в украинском воздушном пространстве", – отметил Кирби.

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По его словам, Киев может сбивать российские самолеты, которые представляют надвигающуюся угрозу, и "делает это с самого начала войны".

На вопрос, может ли он подтвердить сообщения, что Украина впервые применила американское оружие по территории РФ, представитель Белого дома сказал, что не может этого подтвердить.

"Как я уже говорил, мы просто не в состоянии ежедневно точно знать, чем именно и по чему стреляют украинцы. Это, безусловно, (происходит) на тактическом уровне. Поэтому я не могу этого подтвердить. Могу лишь сказать, что они понимают указания, которые им предоставили", – отметил Кирби.

Ранее Белый дом заявил, что в ближайшее время не планирует менять "общий подход" к разрешению Украине наносить удары американским оружием по территории России, но будет продолжать обсуждать это с украинской стороной.

На прошлой неделе Украина подтвердила ограниченное разрешение на удары по РФ американским оружием, за ней о снятии такого запрета объявил ряд других западных государств.

Белый дом уточнил, что разрешение на удары американским оружием распространяется на приграничье не только Харьковской, но и Сумской области. В то же время разрешение не распространяется на дальнобойные ракеты ATACMS.

При этом Киев хочет договориться о расширении сферы действия этого разрешения.