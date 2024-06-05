Качинський не прийшов на засідання комісії Сейму щодо візового скандалу

Лідер польської партії "Право і справедливість" ("ПіС") Ярослав Качинський не з’явився на засідання спецкомісії Сейму Польщі щодо так званого візового скандалу, яка у середу зібралась на засідання.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Качинський не з’явився на засідання комісії Сейму щодо візового скандалу, яке призначили на 5 червня. На ньому проголосували за виключення з комісії представника "ПіС" Анджея Слівки, тим часом ще один депутат від "ПіС" заявив про нібито "зловживання, недбалість та упущення" у діяльності комісії.

Реклама:

Через неявку лідера "ПіС" на засіданні можуть ініціювати накладання на нього штрафу у розмірі 3 тисяч злотих, дискусія з цього приводу ще триває.

Речник партії Рафал Бохенек прокоментував, що участь Качинського у засіданні неможлива у зв’язку з тим, що він повертається з протесту фермерів у Брюсселі.

Він заявив, що Ярославу Качинському "немає чого приховувати, і питання відкладення дати засідання випливає з передбачених статутом прав осіб, яких викликає комісія".

Нагадаємо, скандал стосується виявлених випадків надання польських трудових віз у посольствах в країнах Сходу за гроші, що насправді було схемою в’їзду на територію ЄС. У зв’язку з цим прокуратура оголосила підозри семи чинним і колишнім посадовцям.

Єврокомісія назвала недостатніми пояснення, які Міністерство закордонних справ Польщі надало після розголосу.

Детальніше про візовий скандал у Польщі читайте у статті: "Чорний лебідь" для польської влади: як візова афера може змінити результати виборів.