Качиньский не пришел на заседание комиссии Сейма по визовому скандалу

Лидер польской партии "Право и справедливость" ("ПиС") Ярослав Качиньский не явился на заседание спецкомиссии Сейма Польши по так называемому визовому скандалу, которая в среду собралась на заседание.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Качиньский не явился на заседание комиссии Сейма по визовому скандалу, которое назначили на 5 июня. На нем проголосовали за исключение из комиссии представителя "ПиС" Анджея Сливки, тем временем еще один депутат от "ПиС" заявил о якобы "злоупотреблениях, халатности и упущениях" в деятельности комиссии.

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Из-за неявки лидера "ПиС" на заседании могут инициировать наложение на него штрафа в размере 3 тысячи злотых, дискуссия по этому поводу еще продолжается.

Представитель партии Рафал Бохенек прокомментировал, что участие Качиньского в заседании невозможно в связи с тем, что он возвращается с протеста фермеров в Брюсселе.

Он заявил, что Ярославу Качиньскому "нечего скрывать, и вопрос отложения даты заседания исходит из предусмотренных уставом прав лиц, которых вызывает комиссия".

Напомним, скандал касается выявленных случаев предоставления польских трудовых виз в посольствах в странах Востока за деньги, что на самом деле было схемой въезда на территорию ЕС. В связи с этим прокуратура объявила подозрения семи действующим и бывшим чиновникам.

Еврокомиссия назвала недостаточными объяснения, которые Министерство иностранных дел Польши предоставило после огласки.

Подробнее о визовом скандале в Польше читайте в статье: "Черный лебедь" для польской власти: как визовая афера может изменить результаты выборов.