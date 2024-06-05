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ЗМІ: Єврокомісія у п’ятницю дасть усну оцінку євроінтеграційного прогресу України

Новини — Середа, 5 червня 2024, 12:45 — Марія Ємець

Цієї п’ятниці, 7 червня, Єврокомісія озвучить послам ЄС усну оцінку щодо прогресу євроінтеграційних реформ України та Молдови.

Про це повідомив у соцмережі Х (Twitter) редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда". 

Джозвяк повідомив, що у п’ятницю послам ЄС усно презентують оновлену оцінку щодо прогресу євроінтеграційних реформ України і Молдови (рекомендацій Єврокомісії у листопадовому звіті про розширення, яких для України – чотири). 

"Очікується, що обидві країни отримають позитивні коментарі, проте Угорщина, ймовірно, буде скептично висловлюватися щодо України. Все ще зберігається сподівання, що обидві країни розпочнуть перемовини про вступ наприкінці червня, але час спливає", – зазначив Рікард Джозвяк. 

Раніше повідомляли, що Угорщина на зустрічі послів ЄС 29 травня блокувала схвалення проєкту переговорної рамки про вступ України до Євросоюзу через питання прав нацменшин.

В уряді Німеччини нещодавно заявили, що Україна виконала вимоги щодо реформ, необхідних для початку переговорів про вступ до Євросоюзу.

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