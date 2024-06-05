ЗМІ: Єврокомісія у п’ятницю дасть усну оцінку євроінтеграційного прогресу України

Цієї п’ятниці, 7 червня, Єврокомісія озвучить послам ЄС усну оцінку щодо прогресу євроінтеграційних реформ України та Молдови.

Про це повідомив у соцмережі Х (Twitter) редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

Джозвяк повідомив, що у п’ятницю послам ЄС усно презентують оновлену оцінку щодо прогресу євроінтеграційних реформ України і Молдови (рекомендацій Єврокомісії у листопадовому звіті про розширення, яких для України – чотири).

the 🇪🇺 Commission will on Friday give EU ambs an oral update on 🇺🇦🇲🇩 progress on accession reforms. Both countries expected to get positive remarks but 🇭🇺 likely to be skeptical over 🇺🇦.hope is still that both countries will start accession talks end of June but clock is ticking Реклама: June 5, 2024

"Очікується, що обидві країни отримають позитивні коментарі, проте Угорщина, ймовірно, буде скептично висловлюватися щодо України. Все ще зберігається сподівання, що обидві країни розпочнуть перемовини про вступ наприкінці червня, але час спливає", – зазначив Рікард Джозвяк.

Раніше повідомляли, що Угорщина на зустрічі послів ЄС 29 травня блокувала схвалення проєкту переговорної рамки про вступ України до Євросоюзу через питання прав нацменшин.

В уряді Німеччини нещодавно заявили, що Україна виконала вимоги щодо реформ, необхідних для початку переговорів про вступ до Євросоюзу.