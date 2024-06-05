СМИ: Еврокомиссия в пятницу даст устную оценку евроинтеграционного прогресса Украины

В эту пятницу, 7 июня, Еврокомиссия озвучит послам ЕС устную оценку прогресса евроинтеграционных реформ Украины и Молдовы.

Об этом сообщил в соцсети Х (Twitter) редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

Джозвяк сообщил, что в пятницу послам ЕС устно представят обновленную оценку прогресса евроинтеграционных реформ Украины и Молдовы (рекомендаций Еврокомиссии в ноябрьском отчете о расширении, которых для Украины – четыре).

the 🇪🇺 Commission will on Friday give EU ambs an oral update on 🇺🇦🇲🇩 progress on accession reforms. Both countries expected to get positive remarks but 🇭🇺 likely to be skeptical over 🇺🇦.hope is still that both countries will start accession talks end of June but clock is ticking Реклама: June 5, 2024

"Ожидается, что обе страны получат положительные комментарии, однако Венгрия, вероятно, будет скептически высказываться относительно Украины. Все еще сохраняется надежда, что обе страны начнут переговоры о вступлении в конце июня, но время уходит", – отметил Рикард Джозвяк.

Ранее сообщалось, что Венгрия на встрече послов ЕС 29 мая блокировала одобрение проекта переговорной рамки о вступлении Украины в Евросоюз из-за вопроса прав нацменьшинств.

В правительстве Германии недавно заявили, что Украина выполнила требования по реформам, необходимых для начала переговоров о вступлении в Евросоюз.