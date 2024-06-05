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СМИ: Еврокомиссия в пятницу даст устную оценку евроинтеграционного прогресса Украины

Новости — Среда, 5 июня 2024, 12:45 — Мария Емец

В эту пятницу, 7 июня, Еврокомиссия озвучит послам ЕС устную оценку прогресса евроинтеграционных реформ Украины и Молдовы.

Об этом сообщил в соцсети Х (Twitter) редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

Джозвяк сообщил, что в пятницу послам ЕС устно представят обновленную оценку прогресса евроинтеграционных реформ Украины и Молдовы (рекомендаций Еврокомиссии в ноябрьском отчете о расширении, которых для Украины – четыре). 

"Ожидается, что обе страны получат положительные комментарии, однако Венгрия, вероятно, будет скептически высказываться относительно Украины. Все еще сохраняется надежда, что обе страны начнут переговоры о вступлении в конце июня, но время уходит", – отметил Рикард Джозвяк.

Ранее сообщалось, что Венгрия на встрече послов ЕС 29 мая блокировала одобрение проекта переговорной рамки о вступлении Украины в Евросоюз из-за вопроса прав нацменьшинств.

В правительстве Германии недавно заявили, что Украина выполнила требования по реформам, необходимых для начала переговоров о вступлении в Евросоюз.

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