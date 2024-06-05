ЕБРР даст Украине более 300 млн евро на восстановление энергосистемы

Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 5 июня подписали меморандум о выделении дополнительной помощи на восстановление украинской энергетической инфраструктуры.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пресс-служба ЕБРР.

Подписанный Киевом и Европейским банком реконструкции и развития меморандум о взаимопонимании содержит планы по дальнейшей поддержке энергетического сектора Украины на сумму более 300 миллионов евро.

Средства, отметили в банке, помогут "поддержать восстановление генерирующих мощностей и инфраструктуры, способствовать строительству новых распределенных гибких генерирующих мощностей и обеспечить стабильное и бесперебойное снабжение электроэнергии по всей стране".

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Там добавили, что ЕБРР и правительство Украины совместно будут определять приоритеты в энергетическом секторе, на которые будет направляться финансирование.

С начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Европейский банк реконструкции и развития предоставил Украине более 4 миллиардов евро финансирования по пяти приоритетным направлениям: энергетическая безопасность, критическая инфраструктура, продовольственная безопасность, торговля и поддержка частного сектора.

В частности, в 2022 году банк предоставил 1,7 млрд евро на восстановление газовой и железнодорожной сетей, а на 2024-й запланировал выделить 1,5 миллиарда евро на поддержку инфраструктуры и экономики.