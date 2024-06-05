Жінка вилила мілкшейк на відомого прихильника Brexit і тепер постане перед судом

Поліція Ессекса висунула звинувачення 25-річній британці Вікторії Томас-Боуен, яка напередодні вилила мілкшейк на Найджела Фараджа – відомого прихильника Brexit та лідера євроскептичної партії Reform UK.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Independent.

Британці висунули звинувачення в нападі з побиттям і злочинному нанесенні шкоди через інцидент, який стався напередодні, 4 червня.

Лідер Reform UK виходив із пабу в місті Клактон, що в англійському графстві Ессекс, де він веде свою передвиборчу кампанію. У цей час Томас-Боуен кинула у Фараджа банановий молочний коктейль із McDonald's.

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Фото: AFP

Жінка, як очікується, має постати перед магістратським судом 2 липня.

Як нагадує The Independent, це не перший подібний випадок із Фараджем. У 2019 році під час передвиборчої прогулянки в Ньюкаслі в нього кинули молочний коктейль зі смаком банана і солоної карамелі.

Того ж року в британському словнику Collins закріпилось слово "мілкшейкінг" на позначення "акту обливання публічних осіб молочним коктейлем".

Найджел Фарадж, який сім разів поспіль намагався обратись до парламенту від євроскептичних партій, у 2021 році оголосив про відхід від політики задля кар'єри на правому британському телеканалі GB News.

Але на початку тижня він несподівано оголосив, що повертається до керівництва Reform UK і братиме участь у дострокових парламентських виборах 4 липня.

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