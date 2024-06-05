Женщина вылила милкшейк на известного сторонника Brexit и теперь предстанет перед судом

Полиция Эссекса предъявила обвинения 25-летней британке Виктории Томас-Боуэн, которая накануне вылила милкшейк на Найджела Фараджа – известного сторонника Brexit и лидера евроскептической партии Reform UK.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Independent.

Британцы выдвинули обвинения в нападении с избиением и преступном нанесении вреда из-за инцидента, который произошел накануне, 4 июня.

Лидер Reform UK выходил из паба в городе Клактон, что в английском графстве Эссекс, где он ведет свою предвыборную кампанию. В это время Томас-Боуэн бросила в Фараджа банановый молочный коктейль из McDonald's.

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ФОТО: AFP

Женщина, как ожидается, должна предстать перед магистратским судом 2 июля.

Как напоминает The Independent, это не первый подобный случай с Фараджем. В 2019 году во время предвыборной прогулки в Ньюкасле в него бросили молочный коктейль со вкусом банана и соленой карамели.

В том же году в британском словаре Collins закрепилось слово "милкшейкинг" для обозначения "акта обливания публичных лиц молочным коктейлем".

Найджел Фарадж, который семь раз подряд пытался избраться в парламент от евроскептических партий, в 2021 году объявил об уходе от политики ради карьеры на правом британском телеканале GB News.

Но в начале недели он неожиданно объявил, что возвращается к руководству Reform UK и будет участвовать в досрочных парламентских выборах 4 июля.

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