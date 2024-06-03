В Угорщині вагаються щодо участі у Саміті миру: не бачать сенсу без Росії

Угорщина поки не ухвалила рішення, чи братиме участь у запланованому у Швейцарії Саміті миру.

Як пише "Європейська правда", про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто в інтерв'ю провладному білоруському телеканалу ОНТ, його цитує білоруське державне агентство БЕЛТА.

Угорський міністр пояснив, що Будапешт вагається, оскільки на саміті не буде Росії.

"Ми поважаємо швейцарські зусилля з досягнення миру. Ми справді поважаємо їхню позицію. Але водночас питання в тому, чи має мирна конференція сенс, якщо відсутні сторони війни. Тож якщо не обидві сторони представлені, гадаю, це законне питання, чи має вся конференція сенс з погляду кінцевої мети, а саме – прагнення до миру", – сказав Сійярто.

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Він вважає, що мирна конференція має реальний сенс, "якщо обидві сторони сидять за столом переговорів".

Нагадаємо, у п'ятницю Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що Глобальний саміт миру у Швейцарії не відповідає всім критеріям, які для подібних майданчиків висуває Пекін, через що він там "навряд чи" буде представлений.

У неділю український президент Зеленський звинуватив Китай у підтримці зусиль, спрямованих на те, щоб утримати лідерів від участі в саміті.

У відповідь в Китаї заявили, що ніколи не "роздмухували вогонь і не підживлювали полум'я" російсько-української війни.