Шольц закликав занизити очікування від Саміту миру

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що слід занизити очікувати від майбутнього Саміту миру щодо України, який відбудеться у Швейцарії.

Про це він сказав під час виступу у Бундестазі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Zeit.

За словами Шольца, під час зустрічі у Швейцарії не буде мирних переговорів як таких.

"Поки Росія вважає, що може досягти своїх цілей на полі бою, ми все ще далекі від того, щоб говорити про мир", – зазначив канцлер.

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Він додав, що саміт відбувається для того, щоб за участі багатьох країн світу дати зрозуміти РФ, що міжнародне право і Статут ООН застосовуються.

Але в тому, що громадяни турбуються про мир, немає "нічого наївного чи негідного", зауважив Шольц.

Детальніше читайте у статті Без миру та з компромісами. Які загрози несе Україні саміт у Швейцарії та чи можна їх уникнути.

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