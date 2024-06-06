Шольц закликав занизити очікування від Саміту миру
Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що слід занизити очікувати від майбутнього Саміту миру щодо України, який відбудеться у Швейцарії.
Про це він сказав під час виступу у Бундестазі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Zeit.
За словами Шольца, під час зустрічі у Швейцарії не буде мирних переговорів як таких.
"Поки Росія вважає, що може досягти своїх цілей на полі бою, ми все ще далекі від того, щоб говорити про мир", – зазначив канцлер.
Він додав, що саміт відбувається для того, щоб за участі багатьох країн світу дати зрозуміти РФ, що міжнародне право і Статут ООН застосовуються.
Але в тому, що громадяни турбуються про мир, немає "нічого наївного чи негідного", зауважив Шольц.
Детальніше читайте у статті Без миру та з компромісами. Які загрози несе Україні саміт у Швейцарії та чи можна їх уникнути.
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