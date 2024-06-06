Шольц призвал занизить ожидания от Саммита мира

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что следует занизить ожидания от предстоящего Саммита мира по Украине, который состоится в Швейцарии.

Об этом он сказал во время выступления в Бундестаге, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Zeit.

По словам Шольца, во время встречи в Швейцарии не будет мирных переговоров как таковых.

"Пока Россия считает, что может достичь своих целей на поле боя, мы все еще далеки от того, чтобы говорить о мире", – отметил канцлер.

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Он добавил, что саммит происходит для того, чтобы при участии многих стран мира дать понять РФ, что международное право и Устав ООН применяются.

Но в том, что граждане беспокоятся о мире, нет "ничего наивного или недостойного", отметил Шольц.

Подробнее читайте в статье "Без мира и с компромиссами. Какие угрозы несет Украине саммит в Швейцарии и можно ли их избежать".

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