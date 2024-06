Зеленский прибыл во Францию

Самолет с президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг приземлился в аэропорту нормандского города Кан во Франции.

Об этом сообщило издание Ouest France, пишет "Европейская правда".

Издание опубликовало фото, на котором изображен самолет Зеленского.

Во Франции Зеленский примет участие в мероприятиях, посвященных Дню высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны. Во Францию он прибыл с женой Еленой.

Дополнено: Украинский президент подтвердил прибытие в Нормандию. В своих соцсетях он отметил, что у него запланированы важные встречи и мероприятия.

"Кроме того, будем иметь честь приобщиться к специальному событию – празднованию 80-летия высадки союзников в Нормандии. Это мероприятие и этот день напоминают о смелости и решимости, проявленных ради свободы и демократии. Союзники защищали свободу Европы тогда, украинцы делают это сейчас. Единство победило тогда, настоящее единство способно победить и сейчас", – добавил Зеленский.

