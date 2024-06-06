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Зеленский прибыл во Францию

Фото, видео, дополнено
Новости — Четверг, 6 июня 2024, 13:35 — Ирина Кутелева

Самолет с президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг приземлился в аэропорту нормандского города Кан во Франции.

Об этом сообщило издание Ouest France, пишет "Европейская правда".

Издание опубликовало фото, на котором изображен самолет Зеленского.

 
Ouest France

Во Франции Зеленский примет участие в мероприятиях, посвященных Дню высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны. Во Францию он прибыл с женой Еленой.

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Дополнено: Украинский президент подтвердил прибытие в Нормандию. В своих соцсетях он отметил, что у него запланированы важные встречи и мероприятия.

"Кроме того, будем иметь честь приобщиться к специальному событию – празднованию 80-летия высадки союзников в Нормандии. Это мероприятие и этот день напоминают о смелости и решимости, проявленных ради свободы и демократии. Союзники защищали свободу Европы тогда, украинцы делают это сейчас. Единство победило тогда, настоящее единство способно победить и сейчас", – добавил Зеленский.

Он также проведет встречи с президентом США Джо Байденом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. На следующий день после торжественных мероприятий в Нормандии Зеленского ждут в Париже.

Зеленский встретится также с министром обороны Франции Себастьеном Лекорню и они посетят предприятия оружейной группы KNDS под Парижем, где изготавливают артиллерийские боеприпасы.

В программе визита также выступление Зеленского за трибуной Национальной ассамблеи – нижней палаты парламента Франции, и переговоры с ее главой Яэль Брон-Пиве, которая в марте приезжала в Украину.

Также стало известно, что Зеленский примет участие в саммите G7 13-15 июня в Италии.

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Франция Зеленский
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