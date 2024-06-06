Україна завершила модернізацію пункту пропуску на кордоні зі Словаччиною

Україна спільно з USAID завершила швидку модернізацію пункту пропуску "Ужгород-Вишнє Нємецьке" на кордоні зі Словаччиною.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафа Найєм.

За словами Найєма, модернізація передбачала встановлення повністю обладнаних модульних будівель для офісів, вбиралень, а також засобів організації дорожнього руху, дорожні знаки та бар'єрне огородження.

Крім того, встановили ваги для зважування вантажів, світлодіодне освітлення та відремонтували дорожнє покриття.

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"Модернізація пункту пропуску дозволить збільшити пропускну спроможність з 630 до 900 автомобілів на добу", – повідомив голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

За його словами, пункт пропуску також має додаткові офіси для паспортного та митного оформлення, щоб впоратися зі збільшеним трафіком.

Мустафа Найєм додав, що через цей пункт пропуску вже відновили рух легковими автомобілями, який був призупинений на час проведення робіт.

Всього під управлінням Агентства відновлення перебуває 29 контрольно-пропускних пунктів на західному і південному кордонах України. Частина з них вже модернізована, на решті ведуться ремонтні роботи.

Нагадаємо, Україна погодила відкриття нового пункту пропуску на кордоні з Угорщиною.

Уряди країн погодили зміни до угоди про контроль прикордонного руху, які дозволять відкрити ще один пункт пропуску "Велика Паладь – Надьгодош" для легкового транспорту.

До цього Кабінет міністрів України остаточно затвердив угоду з Румунією про відкриття нового пункту пропуску між населеними пунктами Біла Церква у Закарпатській області та Сігету Мармацієй у Румунії.