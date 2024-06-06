Украина завершила модернизацию пункта пропуска на границе со Словакией

Украина совместно с USAID завершила быструю модернизацию пункта пропуска "Ужгород-Вишне Немецкое" на границе со Словакией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил председатель Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Мустафа Найем.

По словам Найема, модернизация предусматривала установку полностью оборудованных модульных зданий для офисов, туалетов, а также средств организации дорожного движения, дорожные знаки и барьерное ограждение.

Кроме того, установили весы для взвешивания грузов, светодиодное освещение и отремонтировали дорожное покрытие.

Реклама:

"Модернизация пункта пропуска позволит увеличить пропускную способность с 630 до 900 автомобилей в сутки", – сообщил председатель Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины.

По его словам, пункт пропуска также имеет дополнительные офисы для паспортного и таможенного оформления, чтобы справиться с увеличенным трафиком.

Мустафа Найем добавил, что через этот пункт пропуска уже восстановили движение легковыми автомобилями, которое было приостановлено на время проведения работ.

Всего под управлением Агентства восстановления находится 29 контрольно-пропускных пунктов на западной и южной границах Украины. Часть из них уже модернизирована, на остальных ведутся ремонтные работы.

Напомним, Украина согласовала открытие нового пункта пропуска на границе с Венгрией.

Правительства стран согласовали изменения в соглашение о контроле пограничного движения, которые позволят открыть еще один пункт пропуска "Великая Паладь – Надьгодош" для легкового транспорта.

До этого Кабинет министров Украины окончательно утвердил соглашение с Румынией об открытии нового пункта пропуска между населенными пунктами Белая Церковь в Закарпатской области и Сигету Мармацией в Румынии.