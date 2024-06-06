Украина завершила модернизацию пункта пропуска на границе со Словакией
Украина совместно с USAID завершила быструю модернизацию пункта пропуска "Ужгород-Вишне Немецкое" на границе со Словакией.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил председатель Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Мустафа Найем.
По словам Найема, модернизация предусматривала установку полностью оборудованных модульных зданий для офисов, туалетов, а также средств организации дорожного движения, дорожные знаки и барьерное ограждение.
Кроме того, установили весы для взвешивания грузов, светодиодное освещение и отремонтировали дорожное покрытие.
"Модернизация пункта пропуска позволит увеличить пропускную способность с 630 до 900 автомобилей в сутки", – сообщил председатель Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины.
По его словам, пункт пропуска также имеет дополнительные офисы для паспортного и таможенного оформления, чтобы справиться с увеличенным трафиком.
Мустафа Найем добавил, что через этот пункт пропуска уже восстановили движение легковыми автомобилями, которое было приостановлено на время проведения работ.
Всего под управлением Агентства восстановления находится 29 контрольно-пропускных пунктов на западной и южной границах Украины. Часть из них уже модернизирована, на остальных ведутся ремонтные работы.
Напомним, Украина согласовала открытие нового пункта пропуска на границе с Венгрией.
Правительства стран согласовали изменения в соглашение о контроле пограничного движения, которые позволят открыть еще один пункт пропуска "Великая Паладь – Надьгодош" для легкового транспорта.
До этого Кабинет министров Украины окончательно утвердил соглашение с Румынией об открытии нового пункта пропуска между населенными пунктами Белая Церковь в Закарпатской области и Сигету Мармацией в Румынии.