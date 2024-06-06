У Бундестазі хвалили та критикували Шольца за дозвіл Україні бити німецькою зброєю по РФ

У німецькому парламенті пролунали різні оцінки дозволу Берліна для Києва бити німецькою зброєю по цілях на території Росії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Tagesschau.

Очільниця комітету з питань оборони Бундестагу від Вільної демократичної партії Марі-Агнес Штрак-Циммерманн похвалила канцлера Олафа Шольца за зміну його курсу.

За її словами, очільник уряду ФРН правильно зробив, що дав "зелене світло" Україні на знищення місць пусків ракет з російській території.

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Втім, вона вкотре розкритикувала надто нерішучу, на її думку, підтримку Києва з боку Берліна.

"Німеччина підтримує Україну, але недостатньо швидко... І ми повністю передбачувані для (лідера РФ Владіміра) Путіна", – зазначила Штрак-Циммерманн.

Водночас "подруга Путіна", ліва політикиня Сара Вагенкнехт, чия партія BSW виступає проти військової допомоги Україні, різко розкритикувала зміну курсу Шольца.

"Ваш останній розворот... наражає Німеччину на гостру небезпеку, і ви це знаєте", – заявила вона, додавши, що найбільшим ризиком для безпеки ФРН є зростаюча небезпека перетворення війни в Україні на велику війну в Європі.

Сам Шольц, коментуючи наданий ним дозвіл на використання німецької зброї для ударів по Росії, наголосив на праві України на самооборону.

Раніше канцлер ФРН висловлював переконання, що дозвіл Україні застосовувати передану Німеччиною зброю по території Росії не зумовить ескалації.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус пояснював рішення Берліна "стратегічним пристосуванням до мінливої ситуації".