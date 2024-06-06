В Бундестаге хвалили и критиковали Шольца за разрешение Украине бить немецким оружием по РФ

В немецком парламенте прозвучали разные оценки разрешения Берлина для Киева бить немецким оружием по целям на территории России.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Tagesschau.

Глава комитета по вопросам обороны Бундестага от Свободной демократической партии Мари-Агнес Штрак-Циммерманн похвалила канцлера Олафа Шольца за изменение его курса.

По ее словам, глава правительства ФРГ правильно сделал, что дал "зеленый свет" Украине на уничтожение мест пусков ракет с российской территории.

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Впрочем, она в очередной раз раскритиковала слишком нерешительную, по ее мнению, поддержку Киева со стороны Берлина.

"Германия поддерживает Украину, но недостаточно быстро... И мы полностью предсказуемы для (лидера РФ Владимира) Путина", – отметила Штрак-Циммерманн.

В то же время "подруга Путина", левый политик Сара Вагенкнехт, чья партия BSW выступает против военной помощи Украине, резко раскритиковала смену курса Шольца.

"Ваш последний разворот... подвергает Германию острой опасности, и вы это знаете", – заявила она, добавив, что самым большим риском для безопасности ФРГ является растущая опасность превращения войны в Украине в большую войну в Европе.

Сам Шольц, комментируя предоставленное им разрешение на использование немецкого оружия для ударов по России, отметил право Украины на самооборону.

Ранее канцлер ФРГ выражал убеждение, что разрешение Украине применять переданное Германией оружие по территории России не приведет к эскалации.

Министр обороны Германии Борис Писториус объяснял решение Берлина "стратегическим приспосабливанием к меняющейся ситуации".