Facebook заблокував профілі молдовського олігарха-втікача Шора і лідерки Гагаузії

У Молдові повідомляють, що Facebook заблокував профілі олігарха-втікача Ілана Шора, башкана Гагаузії Євгенії Гуцул, а також топдепутатки партії "Шор" Марини Таубер.

Як пише "Європейська правда", про це телеканалу TV8 повідомили у Службі інформації та безпеки (СІБ).

Телеканал зазначає, що наразі їхні офіційні акаунти більше не доступні на платформі соціальних мереж.

На прохання відреагувати представники СІБ заявили, що ще у 2023 році поінформували компанію Meta про використання "осіб, пов'язаних з російським фактором, для просування дезінформації".

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"Інформація стосувалася переліку анонімних сторінок, які просували рекламу, оплачену з незаконних коштів, особливо під час загальних місцевих виборів 2023 року", – зазначили у відомстві.

Телеканал зазначає, що Ілан Шор вважається одним з головних фінансистів дезінформаційних кампаній у Facebook. Це висновок організації Watchdog, яка ретельно проаналізувала тисячі спонсорованих постів проти інтеграції до ЄС та референдуму, а також сотні анонімних сторінок, які вони контролюють.

Минулого тижня урядова Рада сприяння інвестиційним проєктам національного значення Молдови ухвалила рішення закрити ще п'ять телеканалів, пов'язаних з олігархами-втікачами Іланом Шором і Володимиром Плахотнюком.

Наприкінці 2023 року у Молдові також призупинили роботу шести телеканалів у зв'язку з некоректною інформацією про війну Росії проти України.

Торік у Молдові з такою ж аргументацією заблокували сім ресурсів, серед них – молдовську версію російської пропагандистської інформагенції "Спутник".