Facebook заблокировал профили молдовского олигарха-беглеца Шора и лидера Гагаузии

В Молдове сообщают, что Facebook заблокировал профили беглого олигарха Илана Шора, башкана Гагаузии Евгении Гуцул, а также топ-депутата партии "Шор" Марины Таубер.

Как пишет "Европейская правда", об этом телеканалу TV8 сообщили в Службе информации и безопасности (СИБ).

Телеканал отмечает, что сейчас официальные аккаунты пророссийских политиков больше не доступны на платформе социальных сетей.

На просьбу отреагировать представители СИБ заявили, что еще в 2023 году проинформировали компанию Meta об использовании "лиц, связанных с российским фактором, для продвижения дезинформации".

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"Информация касалась перечня анонимных страниц, которые продвигали рекламу, оплаченную из незаконных средств, особенно во время всеобщих местных выборов 2023 года", – отметили в ведомстве.

Телеканал отмечает, что Илан Шор считается одним из главных финансистов дезинформационных кампаний в Facebook. Это вывод организации Watchdog, которая тщательно проанализировала тысячи спонсируемых постов против интеграции в ЕС и еврореферендума, а также сотни анонимных страниц.

На прошлой неделе правительственный Совет содействия инвестиционным проектам национального значения Молдовы принял решение закрыть еще пять телеканалов, связанных с беглыми олигархами Иланом Шором и Владом Плахотнюком.

В конце 2023 года в Молдове также приостановили работу шести телеканалов в связи с некорректной информацией о войне России против Украины.

В прошлом году в Молдове с такой же аргументацией заблокировали семь ресурсов, среди них – молдовскую версию российского пропагандистского информагентства "Спутник".