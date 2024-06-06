В МИД ответили на критику проекта решения Саммита мира

В МИД отрицают уступки интересами Украины в проекте решения Саммита мира, который состоится на следующей неделе в Швейцарии.

Об этом говорится в колонке главы МИД Дмитрия Кулебы в ответ на статью "ЕвроПравды".

Министр убеждает, что саммит будет успехом для Украины и всего международного сообщества, которое ценит принципы Устава ООН и международное право.

По его словам, такое развитие событий вызывает в Кремле настоящую истерику.

Реклама:

Но, как отметил Кулеба, если страх врага и его усилия по подрыву Саммита мира вполне понятны, то нарративы, которые пытаются подорвать доверие к нему внутри Украины, "вызывают непонимание".

"Хочу заявить четко, чтобы развеять любые сомнения, которые пытаются сеять в украинском обществе: Украина ни в коем случае не отступает от Формулы мира и не будет соглашаться ни на какие решения, которые будут подрывать ее или создавать угрозу неприемлемых уступок", – подчеркнул Кулеба.

Он объяснил свою позицию соображениями тактики и стратегии.

"Тактически Украина выносит на первый саммит три пункта Формулы мира, но стратегическая цель остается неизменной – выполнение всех пунктов", – заявил министр.

"Многомерная дипломатическая работа на многих континентах требует применения всех способностей и профессиональных знаний. Бесспорно, она требует также определенного пространства для маневра ради конечной цели", – заверил Кулеба.

Ранее "Европейская правда" сообщала, что западные партнеры Киева удивлены изменением позиции Украины, которая пошла на уступки относительно решения на предстоящем Саммите мира в Швейцарии.

В случае, если Киев одобрит решение саммита в нынешнем виде, он даст зеленый свет на продвижение существующих и появление новых планов, которые точно будут меньше учитывать украинские интересы.

Подробнее читайте в статье Без мира и с компромиссами. Какие угрозы несет Украине саммит в Швейцарии и можно ли их избежать.

Также смотрите видео Саммит мира: Есть решение. Документ об Украине, который примут на встрече с Зеленским в Швейцарии.