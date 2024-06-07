Прем’єр Британії перепросив за те, що швидко залишив церемонію до Дня висадки в Нормандії

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак перепросив за те, що рано покинув урочистості з нагоди Дня висадки у Нормандії, щоб полетіти додому для телевізійного інтерв'ю в рамках передвиборчої кампанії.

Його заяву наводить AP, повідомляє "Європейська правда".

Сунак сказав, що "після роздумів" це рішення – яке викликало широкий політичний осуд – вважає помилкою.

Депутат від лейбористів Джонатан Ешворт заявив, що рішення достроково покинути Францію свідчить про "жахливе судження" з боку Сунака. Лідер ліберал-демократів Ед Дейві сказав, що це було "повне невиконання обов'язків".

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Крейг Олівер, який був директором зі зв'язків з громадськістю в консервативному уряді Кемерона, сказав, що "проблема Ріші Сунака сьогодні вранці полягає в тому, що його звинувачують у тому, що він не розуміє, що таке бути прем'єр-міністром і в чому полягають його обов'язки як прем'єр-міністра".

Очільник британського уряду не був присутній з іншими лідерами, зокрема з президентом США Джо Байденом, президентом Франції Емманюелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцом і українським президентом Володимиром Зеленським, на великому меморіальному заході на пляжі Омаха-біч у Нормандії в четвер.

На церемонії Британію представляв глава МЗС Девід Кемерон.

Раніше того дня Сунак взяв участь у церемонії біля британського меморіалу в Нормандії разом з королем Чарльзом III і ветеранами Другої світової війни, які вижили.

У себе в X (Twitter) Сунак написав, що останнє, чого б він хотів, "це щоб урочистості були затьмарені політикою".

"Поміркувавши, я зрозумів, що було помилкою не залишитися у Франції на довше – і я перепрошую", – зазначив він.

Нагадаємо, Джо Байден у промові з нагоди дня висадки союзних сил у Нормандії у Другій світовій війні нагадав про важливість захисту демократії та згадав про повномасштабне російське вторгнення в Україну.

Володимир Зеленський у промові в Національній асамблеї Франції дякував Парижу за підтримку і закликав подбати про те, щоб у майбутньому про битву, що відбувається в Україні, говорили так, як про переможну висадку союзників у Нормандії.