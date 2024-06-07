Премьер Британии извинился за то, что быстро покинул церемонию ко Дню высадки в Нормандии

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак извинился за то, что рано покинул торжества по случаю Дня высадки в Нормандии, чтобы улететь домой для телевизионного интервью в рамках предвыборной кампании.

Его заявление приводит AP, сообщает "Европейская правда".

Сунак сказал, что "после размышлений" это решение – которое вызвало широкое политическое осуждение – считает ошибкой.

Депутат от лейбористов Джонатан Эшворт заявил, что решение досрочно покинуть Францию свидетельствует об "ужасных суждениях" со стороны Сунака. Лидер либерал-демократов Эд Дэйви сказал, что это было "полное невыполнение обязанностей".

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Крейг Оливер, который был директором по связям с общественностью в консервативном правительстве Кэмерона, сказал, что "проблема Риши Сунака сегодня утром заключается в том, что его обвиняют в том, что он не понимает, что такое быть премьер-министром и в чем заключаются его обязанности как премьер-министра".

Глава британского правительства не присутствовал с другими лидерами, в частности с президентом США Джо Байденом, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем и украинским президентом Владимиром Зеленским, на большом мемориальном мероприятии на пляже Омаха-бич в Нормандии в четверг.

На церемонии Британию представлял глава МИД Дэвид Кэмерон.

Ранее в тот день Сунак принял участие в церемонии у британского мемориала в Нормандии вместе с королем Чарльзом III и выжившими ветеранами Второй мировой войны.

У себя в X (Twitter) Сунак написал, что последнее, чего бы он хотел, "это чтобы торжества были омрачены политикой".

"Поразмыслив, я понял, что было ошибкой не остаться во Франции на дольше – и я прошу прощения", – отметил он.

Напомним, Джо Байден в речи по случаю дня высадки союзных сил в Нормандии во Второй мировой войне напомнил о важности защиты демократии и о полномасштабном российском вторжении в Украину.

Владимир Зеленский в речи в Национальной ассамблее Франции благодарил Париж за поддержку и призвал позаботиться о том, чтобы в будущем о битве, происходящей в Украине, говорили так, как о победной высадке союзников в Нормандии.