Мінськ відповів на вимогу Польщі видати підозрюваного у вбивстві польського солдата

МЗС Білорусі пообіцяло розглянути ноту Польщі з вимогою видати мігранта, який смертельно поранив на кордоні між двома країнами польського солдата.

Як пише "Європейська правда", про це заявив офіційний представник білоруського зовнішньополітичного відомства Анатолій Глаз, його відеокоментар опублікувало білоруське держагентство БЕЛТА.

У МЗС Білорусі підтвердили отримання ноти від Варшави. Її буде розглянуто "з урахуванням усіх обставин".

"Щиро співчуваю рідним і близьким загиблого і, звичайно, потрібне відновлення нормальних прикордонних контактів, щоб такі трагедії не траплялися", – сказав Анатолій Глаз.

Реклама:

Речник білоруського зовнішньополітичного відомства зазначив, що Білорусь готова до відновлення взаємодії в правоохоронній сфері, але наголосив, що "ця вулиця з двостороннім рухом".

"Тому відновлювати таку взаємодію можна лише в повному обсязі. Без цього такі публічні ноти – це не спосіб системно розв'язати проблему, а зайва політизація цілком конкретного питання, спроба виправдатися перед власною громадською думкою та перекласти відповідальність.

Тим паче що за останній час це, на жаль, далеко не поодинокий випадок загибелі польських військовослужбовців на кордоні. Однак про ті випадки керівництво Польщі чомусь так публічно не згадує", – заявив Глаз.

У четвер 6 чеврня стало відомо, що у Польщі помер прикордонник, який отримав ножове поранення в районі села Дубичі Церковні, коли мігранти намагались прорватись з території Білорусі.

Після цього до МЗС Польщі викликали тимчасового повіреного у справах Білорусі Олексія Понкратенка.

Варшава вимагала припинити провокації на польсько-білоруському кордоні та організацію міграційних потоків, а також – видати підозрюваного у вбивстві.