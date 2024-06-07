Минск ответил на требование Польши выдать подозреваемого в убийстве польского солдата

МИД Беларуси пообещал рассмотреть ноту Польши с требованием выдать мигранта, который смертельно ранил на границе между двумя странами польского солдата.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил официальный представитель белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз, его видеокомментарий опубликовало белорусское госагентство БЕЛТА.

В МИД Беларуси подтвердили получение ноты от Варшавы. Она будет рассмотрена "с учетом всех обстоятельств".

"Искренне сочувствую родным и близким погибшего и, конечно, необходимо восстановление нормальных пограничных контактов, чтобы такие трагедии не случались", – сказал Анатолий Глаз.

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Представитель белорусского внешнеполитического ведомства отметил, что Беларусь готова к восстановлению взаимодействия в правоохранительной сфере, но подчеркнул, что "эта улица с двусторонним движением".

"Поэтому восстанавливать такое взаимодействие можно только в полном объеме. Без этого такие публичные ноты – это не способ системно решить проблему, а лишняя политизация вполне конкретного вопроса, попытка оправдаться перед собственным общественным мнением и переложить ответственность.

Тем более что за последнее время это, к сожалению, далеко не единичный случай гибели польских военнослужащих на границе. Однако о тех случаях руководство Польши почему-то так публично не вспоминает", – заявил Глаз.

В четверг 6 июня стало известно, что в Польше умер пограничник, который получил ножевое ранение в районе села Дубичи Церковные, когда мигранты пытались прорваться с территории Беларуси.

После этого в МИД Польши вызвали временного поверенного в делах Беларуси Алексея Понкратенко.

Варшава требовала прекратить провокации на польско-белорусской границе и организацию миграционных потоков, а также – выдать подозреваемого в убийстве.