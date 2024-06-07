Як замах на Фіцо змінив Словаччину і чи вплине це на Україну

Словацький прем’єр Роберт Фіцо вперше від моменту замаху на своє життя, що стався 15 травня, оприлюднив відеозвернення. Подякувавши лікарям та оголосивши, що за декілька тижнів він планує повернутися до виконання своїх обов'язків, Фіцо розповів і про своє ставлення до замаху.

Про те, як цей замах вплине на політику країни, на її відносини з Євросоюзом і, дуже ймовірно, також і з Україною, читайте в статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Фіцо обирає війну: як прем'єр Словаччини збирається використати замах на себе. Далі – стислий її виклад.

"Прощаю та попереджаю", – саме так називається відео зі зверненням Роберта Фіцо, оприлюднене ним 5 червня.

Перша частина – з прощенням – стосується самого нападника, 71-річного Юрая Цинтули. Нагадаємо, 15 травня в місті Гандлова, де словацький уряд проводив виїзне засідання, він декілька разів вистрелив у прем’єра, поціливши в живіт та руку.

Реклама:

Далі, у зверненні, словацький прем’єр накинувся на опозицію.

"Очевидно, що він (Юрай Цинтула. – Ред.) був лише посланцем зла, яке політично неуспішна й розчарована опозиція розв'язала до некерованих масштабів", – стверджує Фіцо.

За його словами, за нападом напряму стоять і словацька опозиція, і незалежні медіа, а також громадські організації, які "фінансуються з-за кордону".

"Я хочу попросити антиурядові ЗМІ, які оплачуються фінансовою структурою Сороса, не йти цим шляхом", – стверджує Фіцо, додаючи, що "немає підстав вважати, що це була атака з боку божевільного одинака".

Відразу після замаху на Фіцо словацькі політики виступили з двома протилежними меседжами. Частина з них напряму звинуватили опозицію в організації нападу.

Протилежний меседж озвучила президентка Зузана Чапутова, яка заявила про необхідність пошуку примирення між політичними опонентами. І що важливо – разом із нею таку заяву озвучив і новобраний президент Петер Пеллегріні.

А для того, щоб знизити градус напруги та ненависті у суспільстві, обидва президенти – чинний та новообраний – запропонували провести круглий стіл для всіх словацьких політичних сил.

Тепер, після звернення Фіцо, всі відповіді нарешті отримані – словацький прем’єр обирає не деескалацію, а війну.

Війну і з опозицією, і з незалежними медіа, а також із громадським сектором.

"Протягом 14 хвилин прем’єр-міністр звинувачував ЗМІ, опозицію, артистів, ЄС і наших іноземних партнерів. Замість того, щоб активно сприяти суспільному примиренню, він називав убивцю "активістом політичної опозиції" і повторював про всесвітню змову Сороса проти Словаччини", – так заяву прем’єра прокоментував лідер "Прогресивної Словаччини" Міхал Шимечка.

В опозиції прогнозують, що напад на прем’єра буде використаний ним для зведення рахунків, а нинішня заява Фіцо стала своєрідним "оголошенням про війну".

Що стосується подальшого протистояння, то така стратегія загрожує не лише повторенням ексцесів на кшталт квітневого замаху, а й конфліктом із Єврокомісією, що може призвести до обмеження фінансування Словаччини.

"Фіцо прагматик, і він розуміє, що без європейських грошей він не виграє наступні вибори. А тому він шукатиме баланс, як закручувати гайки так, щоб не підпасти під покарання Брюсселя", – припускає експерт Словацької асоціації зовнішньої політики Александр Дулеба.

Наразі відносини Києва та Братислави балансують на межі конфлікту – Фіцо зробив низку антиукраїнських заяв, але не блокував важливі для України рішення. Однак потенційний конфлікт з Єврокомісією може зруйнувати цей дуже крихкий компроміс.

І тоді виявиться, що Фіцо оголосив війну не лише словацьким медіа, опозиції та неурядовим організаціям, а й Україні також.

Докладніше – в матеріалі Юрія Панченка Фіцо обирає війну: як прем'єр Словаччини збирається використати замах на себе.