Как покушение на Фицо изменило Словакию и повлияет ли это на Украину

Словацкий премьер Роберт Фицо впервые с момента покушения на свою жизнь, которое произошло 15 мая, обнародовал видеообращение. Поблагодарив врачей и объявив, что через несколько недель он планирует вернуться к выполнению своих обязанностей, Фицо рассказал и о своем отношении к покушению.

О том, как это покушение повлияет на политику страны, на ее отношения с Евросоюзом и, очень вероятно, также и с Украиной, читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Фицо выбирает войну: как премьер Словакии собирается использовать покушение на себя. Далее – краткое ее изложение.

"Прощаю и предупреждаю", – именно так называется видео с обращением Роберта Фицо, обнародованное им 5 июня.

Первая часть – с прощением – касается самого нападающего, 71-летнего Юрая Цинтулы. Напомним, 15 мая в городе Гандлова, где словацкое правительство проводило выездное заседание, он несколько раз выстрелил в премьера, попав в живот и руку.

Реклама:

Далее, в обращении, словацкий премьер набросился на оппозицию.

"Очевидно, что он (Юрай Цинтула. – Ред.) был лишь посланцем зла, которое политически неуспешная и разочарованная оппозиция развязала до неуправляемых масштабов", – утверждает Фицо.

По его словам, за нападением напрямую стоят и словацкая оппозиция, и независимые медиа, а также общественные организации, которые "финансируются из-за рубежа".

"Я хочу попросить антиправительственные СМИ, которые оплачиваются финансовой структурой Сороса, не идти по этому пути", – утверждает Фицо, добавляя, что "нет оснований считать, что это была атака со стороны сумасшедшего одиночки".

Сразу после покушения на Фицо словацкие политики выступили с двумя противоположными месседжами. Часть из них напрямую обвинили оппозицию в организации нападения.

Противоположный месседж озвучила президент Зузана Чапутова, которая заявила о необходимости поиска примирения между политическими оппонентами. И что важно – вместе с ней такое заявление озвучил и новоизбранный президент Петер Пеллегрини.

А для того, чтобы снизить градус напряжения и ненависти в обществе, оба президента – действующий и новоизбранный – предложили провести круглый стол для всех словацких политических сил.

Теперь, после обращения Фицо, все ответы наконец получены – словацкий премьер выбирает не деэскалацию, а войну.

Войну и с оппозицией, и с независимыми медиа, а также с общественным сектором.

"В течение 14 минут премьер-министр обвинял СМИ, оппозицию, артистов, ЕС и наших иностранных партнеров. Вместо того чтобы активно способствовать общественному примирению, он называл убийцу "активистом политической оппозиции" и повторял о всемирном заговоре Сороса против Словакии", – так заявление премьера прокомментировал лидер "Прогрессивной Словакии" Михал Шимечка.

В оппозиции прогнозируют, что нападение на премьера будет использовано им для сведения счетов, а нынешнее заявление Фицо стало своеобразным "объявлением о войне".

Что касается дальнейшего противостояния, то такая стратегия грозит не только повторением эксцессов вроде апрельского покушения, но и конфликтом с Еврокомиссией, что может привести к ограничению финансирования Словакии.

"Фицо прагматик, и он понимает, что без европейских денег он не выиграет следующие выборы. Поэтому он будет искать баланс, как закручивать гайки так, чтобы не подпасть под наказание Брюсселя", – предполагает эксперт Словацкой ассоциации внешней политики Александр Дулеба.

Сейчас отношения Киева и Братиславы балансируют на грани конфликта – Фицо сделал ряд антиукраинских заявлений, но не блокировал важные для Украины решения. Однако потенциальный конфликт с Еврокомиссией может разрушить этот очень хрупкий компромисс.

И тогда окажется, что Фицо объявил войну не только словацким медиа, оппозиции и неправительственным организациям, но и Украине тоже.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Фицо выбирает войну: как премьер Словакии собирается использовать покушение на себя.