Італія визначилась, хто від неї поїде на Саміт миру
На Саміті миру щодо України, який відбудеться у Швейцарії, Італію представлятиме міністр закордонних справ Антоніо Таяні.
Про це заявив сам італійський міністр, його слова наводить Rai, повідомляє "Європейська правда".
"Я буду на мирній конференції для України у Швейцарії", – розповів Таяні.
За його словами, якщо виникне "патова ситуація, коли Україна чинитиме опір російському наступу, ми зможемо змусити Путіна сісти за стіл мирних переговорів".
Але "не варто повертатися до гіпотези Третьої світової війни, додав очільник МЗС Італії.
"Підтримувати Україну не означає воювати з Росією", – зауважив він.
Раніше "Європейська правда" повідомляла, що західні партнери Києва здивовані зміною позиції України, яка пішла на поступки щодо рішення на майбутньому Саміті миру у Швейцарії.
Водночас у МЗС заперечили поступки інтересами України у проєкті рішення Саміту миру, який відбудеться наступного тижня у Швейцарії.
Детальніше читайте у статті Без миру та з компромісами. Які загрози несе Україні саміт у Швейцарії та чи можна їх уникнути.