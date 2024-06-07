Італія визначилась, хто від неї поїде на Саміт миру

На Саміті миру щодо України, який відбудеться у Швейцарії, Італію представлятиме міністр закордонних справ Антоніо Таяні.

Про це заявив сам італійський міністр, його слова наводить Rai, повідомляє "Європейська правда".

"Я буду на мирній конференції для України у Швейцарії", – розповів Таяні.

За його словами, якщо виникне "патова ситуація, коли Україна чинитиме опір російському наступу, ми зможемо змусити Путіна сісти за стіл мирних переговорів".

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Але "не варто повертатися до гіпотези Третьої світової війни, додав очільник МЗС Італії.

"Підтримувати Україну не означає воювати з Росією", – зауважив він.

Раніше "Європейська правда" повідомляла, що західні партнери Києва здивовані зміною позиції України, яка пішла на поступки щодо рішення на майбутньому Саміті миру у Швейцарії.

Водночас у МЗС заперечили поступки інтересами України у проєкті рішення Саміту миру, який відбудеться наступного тижня у Швейцарії.

Детальніше читайте у статті Без миру та з компромісами. Які загрози несе Україні саміт у Швейцарії та чи можна їх уникнути.