Италия определилась, кто от нее поедет на Саммит мира

На Саммите мира по Украине, который состоится в Швейцарии, Италию будет представлять министр иностранных дел Антонио Таяни.

Об этом заявил сам итальянский министр, его слова приводит Rai, сообщает "Европейская правда".

Таяни сообщил, что он лично будет присутствовать на мирной конференции по Украине в Швейцарии.

По его словам, если возникнет "патовая ситуация, когда Украина будет сопротивляться российскому наступлению, мы сможем заставить Путина сесть за стол мирных переговоров".

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Но "не стоит возвращаться к гипотезе Третьей мировой войны", добавил глава МИД Италии.

"Поддерживать Украину не означает воевать с Россией", – отметил он.

Ранее "Европейская правда" сообщала, что западные партнеры Киева удивлены изменением позиции Украины, которая пошла на уступки относительно решения на предстоящем Саммите мира в Швейцарии.

В то же время в МИД отрицают уступки интересами Украины в проекте решения Саммита мира, который состоится на следующей неделе в Швейцарии.

Подробнее читайте в статье: Без мира и с компромиссами. Какие угрозы несет Украине саммит в Швейцарии и можно ли их избежать.